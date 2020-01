Tribunale di Napoli, per la prima volta il presidente è donna

È la prima donna a guidare il Tribunale di Napoli: il plenum del Csm ha oggi nominato all'unanimità Elisabetta Garzo presidente.

"È riuscita, grazie alle sue doti ed alla sua capacità organizzativa – sono state le parole del relatore, il laico di Forza Italia Michele Cerabona – a rendere il tribunale di Napoli Nord, che era in grave sofferenza per le carenze logistiche e di personale, in un Ufficio efficiente e strutturato".

Garzo era al vertice del Tribunale di Napoli Nord dal 2014, dopo essere stata presidente di sezione ai Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Vallo della Lucania.

Soddisfazione "per la prima donna alla guida del tribunale partenopeo" è stata espressa dal presidente della Commissione Direttivi Mario Suriano. Giuseppe Borrelli invece, attualmente procuratore aggiunto di Napoli, è il nuovo capo della procura di Salerno.

