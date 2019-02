Elezioni Ordine degli Avvocati: Antonio Tafuri è il più votato

Noti i risultati delle votazioni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. A festeggiare la vittoria è il civilista Antonio Tafuri, capolista di 'Insieme per l'avvocatura' che è risultato primo degli eletti con 2236 preferenze su 7707 votanti. Buona la prestazione di tutta la sua squadra che ottiene la maggioranza.

Il nuovo consiglio

Il nuovo consiglio si compone di 25 membri: 11 sono esponenti di 'Insieme per l'Avvocatura'; uno di 'Coesione forense'; 5 di 'Rinascimento forense' (la lista guidata dall`avvocato Armando Rossi, che ŕ stato eletto); 5 di 'Avvocati Unità è Responsabilità' (lista guidata da Maurizio Bianco, anche lui eletto); un esponente del "Sindacato forense di Napoli" (l'avvocato Antonio Valentino, consigliere uscente) ed i due indipendenti: il penalista Gabriele Esposito e l'avvocato Patrizia Intonti. Da segnalare poi l'ottima prestazione di Hillaru Sedu (1205 voti e undicesimo posto per lui), il penalista di origini nigeriane che si è posto come esempio positivo per tutti i ragazzi immigrati arrivati in Italia