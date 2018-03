Lascia le due figlie di 12 e 4 anni a chiedere l'elemosina in strada: fermata 30enne rom

A Torre Annunziata un carabiniere ha notato la scena di una madre che spingeva una carrozzina con la figlia di 2 anni, mentre al suo fianco camminavano altre due bimbe.

Arrivata davanti ad un negozio sul corso principale, la donna ha lasciato le figlie di 12 e 4 anni davanti all’ingresso a chiedere l’elemosina, poi si è allontanata con la piccola.

Il carabiniere ha immediatamente raggiunto e bloccato la donna, identificandola in una 30enne di etnia rom e assicurato la sicurezza delle bimbe. Condotta in caserma, la 30enne è stata denunciata per abbandono di minori. Le bambine sono state segnalate ai servizi sociali cittadini.