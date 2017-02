Ex Napoli, in Cile bufera per la polemica tra Vargas e la sexy modella

1 / 20

Bufera in Cile intorno all'ex giocatore del Napoli Edu Vargas, quel "Turboman" che nonostante ottime prestazioni in nazionale non ha mai convinto in casa azzurra.

L'ex coniglietta di Playboy Daniella Chavez - supporter cilena e madrina sexy della Coppa America 2015 - ha accusato l’attaccante di scarso impegno, adesso, anche con la casacca della "roja".

Pochi minuti e i 380mila follower della modella le hanno dato ragione, facendo andare su tutte le furie il giocatore. "Non so cosa parli a fare, tu che sai solo postare foto nuda - è la durissima risposta di Vargas via sms alla modella - Cancella subito ciò che hai scritto su Twitter se non vuoi che riveli cose che non ti farebbero piacere, perché nel calcio si sanno tante cose di te". Due messaggi, che Daniella ha reso subito pubblici, soffiando ancora di più sul fuoco.

