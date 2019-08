Edenlandia, buone notizie: dalla commissione prefettizia via libera alle giostre "classiche"

Buone notizie per l'Edenlandia. La commissione prefettizia di vigilanza si è riunita stamane dando il via libera alla ripartenza di diverse giostre. È stato segnato – spiega Gianluca Vorzillo, amministratore unico della New Edenlandia Spa – "un passo importante per il completamento delle attrazioni di Edenlandia".

"Dopo una lunga riunione, a conclusione della quale, all’unanimità, la Commissione si è espressa positivamente, da oggi il grande parco cittadino torna a far girare molte sue giostre", va avanti il patron.

"Ringraziamo pubblicamente la commissione prefettizia e il Comune di Napoli, per il lavoro svolto e per aver già stabilito il prossimo incontro per settembre, con il quale saranno sbloccati i Tronchi, una delle giostre storiche più amate".