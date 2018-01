Edenlandia, c'è il cronoprogramma: apertura prevista per aprile

Per Edenlandia sembra davvero la volta buona. Dopo anni a dir poco tribolati, il parco giochi di via Kennedy stavolta sembra davvero pronto a riaprire i battenti in primavera, nel mese di aprile. A Palazzo San Giacomo quest'oggi è stato infatti presentato il cronoprogramma per la struttura che appare destinata ad una nuova vita dopo il passaggio della proprietà al Gruppo Vorzillo e grazie al "lavoro di squadra" che ha coinvolto il Comune di Napoli, la Mostra d'Oltremare e la Sovrintendenza.

"Edenlandia rappresenta un pezzo di storia per ogni napoletano. Per questo oggi mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo grande obiettivo strategico per la città. Non è stato facile centrare questo risultato. Sulla data che stiamo dando oggi possiamo fallire soltanto noi come squadra, pubblico e privato, ma sono ottimista e proiettato all'inaugurazione che sarà una grande festa. Ringrazio anche i lavoratori che hanno tanto sofferto in questi anni e sono convinto che ci sarà un indotto in termini occupazionali molto più elevato di quello che si pensa", ha affermato il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris in conferenza stampa.

"La data precisa dell'apertura potrebbe essere tra il 10 e il 15 aprile. La nostra Edenlandia sarà un mix tra attrazioni storiche ed innovazioni, come ad esempio un'area 'food & leisure park', con marchi nazionali ed internazionali. Il sabato e la domenica, poi, ci saranno eventi e spettacoli con 45 tra ballerini, attori e cantanti che faranno intrattenimento. Dovrà essere comunque un parco dedicato al tempo libero che deve essere vissuto dai cittadini. La nostra speranza è che possa diventare un punto di riferimento a livello regionale. L'accesso al parco sarà sostanzialmente gratuito. Il ticket d'ingresso sarà fissato a 2/3 euro e consentirà anche l'accesso ad una delle giostre. Le restanti attrazioni saranno fruibili a consumo con una card a scalare, mentre gli spettacoli saranno gratuiti", ha spiegato Gianluca Vorzillo, amministratore unico della New Edenlandia Spa.

"Questa è davvero la volta buona. Ora c'è un gruppo di imprenditori che ha lavorato tanto, adempiendo alle richieste della Sovrintendenza e provvedendo alle demolizioni necessarie. Noi ci abbiamo sempre creduto che questo giorno arrivasse e non abbiamo mai mollato", ha dichiarato il Presidente della Mostra d'Oltremare Donatella Chiodo.

IL PROGETTO - Il progetto è sviluppato in due fasi. La prima, che si concluderà appunto in primavera, prevede la ristrutturazione del parco, con la riattivazione delle attrazioni storiche come i Tronchi, il Vecchio Maniero, il Vecchio West e altre ancora, l'ìnserimento di nuove 10 attrazioni, la riqualificazione degli spazi esterni, la ristrutturazione di tutti i manufatti e la realizzazione della food area. La seconda, il cui iter si concluderà tra la primavera e l'estate del 2019, prevede lo sviluppo dell'area ex Cinodromo (di circa 16mila mq) con l'inserimento di due nuove giostre, di un Roller Coast (montagne russe), la realizzazione del parco avventura, dell'area bimbi e di una struttura ludico sportiva.

I NUMERI - A 8 milioni di euro ammonta l'investimento complessivo. Di 200 unità, invece, sarà l'impatto occupazionale diretto ed indiretto. 38 le attrazioni per il divertimento (13 restaurate e 15 nuove), 8 le aree tematiche, 15 punti di ristoro, 18 spazi per 2500 mq destinati alla ristorazione, ai servizi e al commercio. 600 i posti a sedere nel PalaEden per eventi e manifestazioni.

IL TICKET D'INGRESSO - Il ticket d'ingresso sarà fissato a 2/3 euro e consentirà anche l'accesso ad una delle giostre. Le restanti attrazioni saranno fruibili a consumo attraverso l'utilizzo della Edenlandia Card ricaricabile. Gli spettacoli di intrattenimento saranno gratuiti, mentre gli eventi e le manifestazioni, come ad esempio i concerti, prevederanno un ticket aggiuntivo.