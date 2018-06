Edenlandia, siglato anche l’accordo con gli ex dipendenti. Soddisfatti i sindacati

Arriva un'altra buona notizia sul futuro di Edenlandia, la cui riapertura è ormai imminente. E' stato, infatti, siglato anche l'accordo con gli ex dipendenti, con la soddisfazione dei sindacati.

Il primo blocco di lavoratori rientrerà in servizio già a partire da oggi. L’accordo prevede l’assunzione di tutti i 53 lavoratori 'storici' con contratto full-time e a tempo indeterminato, in deroga alla legge sul Job’s Act.

"Edenlandia - spiega Gianluca Vorzillo, amministratore unico della società New Edenlandia spa - è una realtà fantastica, che si regge sulle professionalità di chi ci lavora ed investe sulla sua buona riuscita. Restituire questo parco alla città non è una passeggiata, ma a camminare con noi ci sono i 53 dipendenti che hanno la storia di Edenlandia nel sangue. Nei giorni passati abbiamo siglato gli accordi sindacali, per il reinserimento di tutte le unità lavorative già preesistenti negli anni passati. I contratti sono stati firmati. Si è deciso quindi, coralmente, con Massimo Taglialatela, segretario generale Uilcom, Gennaro Quatrano, Fisascat Cisl di Napoli, Giorgio Barca della segreteria regionale Uilcom e Ugo Buonanno Filcams Cgil Campania, che gli 'ex dipendenti' rientreranno in servizio".

“Esprimiamo grande soddisfazione per questa apertura. Dopo anni di sofferenze il Parco torna alla città. Un ringraziamento va a Gianluca Vorzillo, che ha creduto nel progetto, dove altri hanno fallito, alle istituzioni che ci sono state sempre vicine e un sentito ringraziamento va a tutti i lavoratori, che dopo anni di sofferenze non hanno mai mollato e ora tornano a lavoro”, afferma Giorgio Barca della segreteria regionale Uilcom.

“Con l'apertura di Edenlandia si restituisce alla città di Napoli una sua icona storica e nel contempo i 53 lavoratori storici escono dal buio della disoccupazione. Con la riapertura del parco si aprono nuove opportunità turistiche/occupazionali per la nostra città”, dichiara Ugo Buonanno della Filcams Cgil Campania.

"La riapertura e restituzione del parco giochi alla città è una vittoria in termini sociali, con 53 lavoratori che finalmente torneranno al loro posto", conclude Gennaro Quatrano della Fisascat Cisl di Napoli.