Ecomondo 2017, Tailorsan protagonista a Rimini

Ecomondo 2017 ha superato ogni ottimistica aspettativa. Sono stati tantissimi i visitatori che, dal 7 al 10 novembre, hanno affollato i padiglioni della Fiera di Rimini che ha ospitato l’evento dedicato alla green economy. Ecomondo mette insieme le più grandi aziende del settore ed è considerato il più importante appuntamento fieristico dell’area Euro-Mediterranea per l’economia circolare: un comparto da 200 miliardi di euro di fatturato. Oltre centomila i visitatori che hanno visitato gli oltre 1200 stand espositivi e hanno partecipato ai circa 60 eventi che hanno coinvolto più di 1000 relatori.

È ormai una presenza fissa alla manifestazione quella della Tailorsan, azienda leader nel settore dell’ecologia, alla sua sesta partecipazione consecutiva e con concessionari in tutta Italia: in Campania il dealer di riferimento è Maya, che propone ai propri clienti una gamma completa di servizi nel campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. “Siamo orgogliosi", spiega l’amministratore di Tailorsan, Loris Talone, "di essere ancora una volta presenti ad un evento che raccoglie tutte le imprese del nostro settore. E di esserci con la consapevolezza che ogni anno che passa Tailorsan diventa sempre più forte, soprattutto grazie alla collaborazione dei nostri concessionari, che ho avuto modo di ringraziare personalmente”.

Nella giornata inaugurale di Ecomondo è stato sottoscritto l’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e SIPA SpA per la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell’efficienza energetica dell’azienda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione e l’engineering di stampi e contenitori in Pet (il materiale plastico più utilizzato per la produzione di recipienti alimentari e non). “Ecomondo non è più soltanto la fiera dell´ambiente, ma l'appuntamento leader dell´economia italiana", afferma il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. "Perché negli anni è cresciuta, fino a diventare una delle fiere più importanti nel campo dell´economia, non solo green”.