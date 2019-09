Sciopero Eav del 6 settembre: le fasce di garanzia

Venerdì 6 settembre il personale Eav ha aderito a uno sciopero - proclamato dal sindacato Or.S.A. - e incrocerà le braccia dalle 9:00 alle 13:05. Di seguito le fasce di garanzia previste per le linee vesuviane, le linee flegree, la metrocampania Nord-Est, le linee suburbane e i servizi automobilistici.

Circumvesuviana

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Napoli-Sorrento: 8.39

Napoli-Baiano: 8.18

Napoli-Sarno: 9.02

Napoli-San Giorgio via CD: 8.41

Napoli-Poggiomarino (Diretto): 8.55

Sorrento-Napoli: 8.52

Sarno-Napoli: 8.49

San Giorgio via CD-Napoli: 8.49

Poggiomarino-Napoli: 9.04

Baiano-Napoli: 9.02

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Napoli-Sorrento: 13.09

Napoli-Baiano: 13.18

Napoli-Sarno: 14.02

Napoli-San Giorgio via CD: 13.11

Napoli-Poggiomarino: 13.25

Sorrento-Napoli: 13.07

Sarno-Napoli: 13.49

San Giorgio via CD-Napoli: 13.19

Poggiomarino-Napoli: 14.04

Baiano-Napoli: 14.02

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Linee Flegree

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Montesanto per Torregaveta: 08.01

Da Montesanto per Licola: 08.03

Per Montesanto da Torregaveta: 08.40

Per Montesanto da Licola: 08:43

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Fuorigrotta per Torregaveta: 13:27

Da Fuorigrotta per Montesanto: 13:30

Da Montesanto per Torregaveta: 13:41

Da Montesanto per Licola: 13:43

​Per Montesanto da Torregaveta: 14:00

Per Montesanto da Licola: 14:23

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Linee Suburbane

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Napoli per Benevento: 08:21

Da Napoli per Piedimonte: 08:59

Per Napoli da Benevento: 07:58

Per Napoli da Piedimonte: 08:35 (via Aversa)

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Napoli per Benevento: 13:34

Da Napoli per Piedimonte: 13:05

Per Napoli da Benevento: 13:11

Per Napoli da Piedimonte: 13:13

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Linea Metropolitana (MetroCampania Nord Est)

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Aversa per Piscinola: 09:00

Per Aversa da Piscinola: 09:00

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Aversa per Piscinola: 13:15

Per Aversa da Piscinola: 13:15

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Servizi Automobilistici

Non sono stati resi noti eventuali orari