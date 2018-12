Eav, orari ridotti durante le festività natalizie

Eav ha comunicato alcune variazioni di orario durante le festività natalizie. In particolare il 24 e 31 dicembre, sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa, sarà osservato il seguente orario: da Aversa centro per Piscinola ore 19:45 e da Piscinola per Aversa centro ore 19:45; il 25 dicembre: da Aversa centro per Piscinola ore 13:30 e da Piscinola per Aversa centro ore 13:45; Il primo gennaio, da Aversa centro per Piscinola ore 10:00 e da Piscinola per Aversa centro ore 10:15.

Sulla tratta Napoli-Benevento e viceversa, Eav ha predisposto il seguente cambiamento di orario per il il 24 e 31 dicembre: da Napoli Centrale per Benevento Centrale 18:06, da Benevento Centrale per Napoli Centrale 16:33. Sulla tratta Napoli- Piedimonte Matese: da Napoli Centrale per Piedimonte Matese 17:20 e da Piedimonte Matese per Napoli Centrale 14:31.