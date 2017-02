Eav, la lettera del presidente ai dipendenti: "Bonus a chi lavora bene"

Bonus in busta paga ai lavoratori modello e niente più fannulloni. Questa la mission aziendale di Umberto De Gregorio che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti dell'Eav.

"Il contributo straordinario ottenuto dal governo e dalla Regione Campania per ripianare i debiti pregressi ed evitare il fallimento rappresenta il punto di partenza di un nuovo cammino per Eav - scrive De Gregorio nel documento -. Deve essere chiaro a tutti, tuttavia, che il contributo ottenuto è condizionato a un piano di efficientamento basato sulle misure contenute nell'atto aggiuntivo stipulato con la Regione Campania e sottoposto alla vigilanza di una commissione composta da rappresentanti della Regione e del ministero dell'Economia e delle Finanze. L'obiettivo è garantire un conto economico in equilibrio e un servizio migliore. A tal fine sono stati programmati investimenti importanti che dovranno essere realizzati parallelamente".

E ancora: "Abbiamo bisogno di recuperare efficienza nel lavoro con la motivazione sia emotiva e morale di appartenere a un'azienda dalla storia importante e dal futuro finalmente positivo, sia economica, di poter aspirare a una soddisfazione in termini di retribuzione e carriera. Dobbiamo riprendere a dare prospettive e soddisfazioni, non a pioggia, ma a chi merita. Dobbiamo individuare chi lavora con entusiasmo e producendo risultati e chi lavora poco e male. Premiare i primi ed eliminare i secondi".