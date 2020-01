Circumvesuviana: 40 nuovi treni in due anni

Entro due anni, la Circumvesuviana potrà contare su 40 nuovi treni. Almeno questa è la promessa del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e di Umberto De Gregorio, amministratore unico di Eav, dopo aver ricevuto un prestito da 70 milioni di euro dalla Banca europea. "La produzione comincerà subito e tra due anni avreo i treni" la rassicurazione di De Gregorio. "Sappiamo che il servizio non è ancora all'altezza - ha spiegato De Luca - ma i treni in circolo sono gli stessi di 5 anni fa, mentre il piano della Regione prevede il rinnovo di tutti i mezzi Eav in 18 mesi".