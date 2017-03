Duplice omicidio e lupara bianca: arresti dopo dieci anni

Dopo quasi dieci anni la Direzione Investigativa Antimafia ha fatto piena luce su un duplice omicidio di due affiliati al clan Amato Pagano uccisi a Miano il 26 luglio 2007, Massimo Frascogna e Ruggiero Lazzaro. Sei i soggetti ritenuti responsabili e destinatari oggi di un provvedimento notificato in carcere. Si tratta di Cesare Pagano, Raffaele Perfetto, Rito Calzone e Giuseppe Gallo (tutti in regime di 41 bis); Oscar Pecorelli e Mario Dell'Aquila, detenuti per reati associativi. La ricostruzione, a distanza di anni, è stata possibile grazie alle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia di un certo peso, Antonio Lo Russo e da Biagio Esposito.

Le indagini della Dia nel frattempo non si erano mai fermate, ma hanno avuto una svolta proprio grazie alle informazioni che hanno rilasciato i due collaboratori che sono state illuminanti per consentire di identificare mandanti, esecutori materiali, modalità organizzative ed attuative ed il movente. Secondo quanto si è appreso Frascogna e Lazzaro furono attirati in una trappola e uccisi in una sala biliardo da sei persone ritenute legate al clan Lo Russo. Si trattò di un’epurazione interna al clan degli scissionisti: i loro cadaveri furono fatti sparire.