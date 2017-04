Due nuovi gate per il molo Beverello

Due gate appena aperti ed altri quattro si apriranno entro maggio. Cambia volto il molo Beverello di Napoli e lo fa con l'obiettivo di aumentare l'accoglienza dei turisti in città. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Autorità portuale del Mar Tirreno centrale, Pietro Spirito. Il numero uno dell'Autorità che controlla i porti nostrani ha fatto notare come sia necessaria un'opera di restyling dei porti per accogliere al meglio l'utenza marittima. Tra questi c'è senza dubbio il porto napoletano che ha bisogno di un sostanziale miglioramento che passa proprio da queste nuove aperture.

All'apertura dei varchi verrà aggiunta anche la sistemazione di 22 nuovi schermi per le informazioni alla clientela. All'intero dell'area portuale sarà introdotta anche una navetta per i turisti in modo da favorire gli spostamenti all'interno dello scalo. A fornirla sarà l'Eav e i costi verranno addebitati direttamente alla Regione Campania e il servizio sarà gratuito. Soddisfazione è stata espressa a riguardo dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio che ha commentato: «Credo che sia una cosa indispensabile per migliorare la fruibilità del sistema portuale, che oggi lascia ancora un po' a desiderare». Tutti gli attori hanno ringraziato Palazzo Santa Lucia per il sostegno dimostrato al progetto di riqualificazione del molo principale partenopeo.