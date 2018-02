Assistenza agli anziani: Igloo da due mesi senza stipendi

Sono quasi due i mesi senza stipendio per la cooperativa Igloo – Consorzio Italia. Da questa mattina gli addetti della coop sono impegnati in un sit-in di protesta davanti alla sede operativa di via Poggioreale a Napoli. I 15 lavoratori si occupano di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili della VII municipalità del Comune di Napoli che comprende i quartieri di Scampia, Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Gli addetti sono riuniti in assemblea permanente dopo l'ultimo incontro con i rappresentanti dell'azienda che sembra aver tradito le loro aspettative.

«Niente paga, - fanno sapere Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale Usb e Silvia Nasti, responsabile sindacale aziendale – ciononostante l'assistenza continua a essere puntuale. L'amministrazione comunale ha il dovere di intervenire, nuovamente, e trovare delle soluzioni adeguate. Bisogna scongiurare il rischio di una paralisi all'assistenza delle fasce deboli. I dipendenti, senza soldi, non possono raggiungere il posto di lavoro e neppure fronte alle spese quotidiane».