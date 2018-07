Duchesca, resiste il 'regno del pezzotto'. Migliaia di capi contraffatti

Personale del reparto Investigativo Centrale della Polizia Municipale di Napoli ha realizzato un’importante operazione di contrasto al mercato dei prodotti contraffatti intervenendo in zona Duchesca (via Santa Candida, via Fazzini) che ha portato al controllo di diversi cittadini e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei responsabili sorpresi ad esporre la merce di marchi falsificati.

Sequestrate 2500 paia di scarpe, 1910 borse, 600 cinture, 292 giubbotti, 420 t-shirt e 2850 occhiali da sole, tutti falsi di note griffes perfettamente riprodotti e curati nei dettagli della fattura e del confezionamento.