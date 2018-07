Fa librare un drone su Roma senza permesso: denunciato 24enne napoletano

Un napoletano di 24 anni, turista a Roma, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Quirinale. Il giovane ha immesso in volo un drone con telecamera accessa in zona piazza del Quirinale, in contrasto con il divieto di sorvolo imposto, per motivi di sicurezza, dalle Autorità competenti sulla Capitale. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'inizio del volo: sono intervenuti i carabinieri del reparto Presidenza della Repubblica e della stazione Quirinale. Il drone è stato sequestrato.