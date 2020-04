Carcere di Secondigliano, Sappe: "Intercettato drone con 6 cellulari per detenuti"

Nella serata di lunedì un drone è stato intercettato nel centro penitenziario di Secondigliano con 6 telefonini diretti ai detenuti. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

"Dal muro di cinta una sentinella della Polizia Penitenziaria si è accorta del volo di un drone che, in avaria, è precipitato prima di giungere al Reparto detentivo S2, nel cortile dei passeggi del carcere. Il drone trasportava ben 6 cellulari, quattro del tipo micro e due smartphone, tutti perfettamente funzionanti, con carica batteria e varie sim. Solo qualche giorno fa, sempre nel carcere di Secondigliano, sono stati scoperti in alcune celle, durante una operazione di servizio, altri quattro telefoni in uso illecito ai detenuti. E nelle giornate di sabato e domenica è nel penitenziario di Poggioreale che, durante alcune perquisizioni della Polizia Penitenziaria, altri telefonini sono stati rinvenuti e sequestrati", spiega il segretario nazionale per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello.

"E' dal 2015 che abbiamo denunciato l'introduzione illecita di sostanze stupefacenti, e di oggetti comunque non consentiti, all'interno degli Istituti penitenziari, proprio attraverso l'utilizzo dei droni - denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe - Pensiamo cosa potrebbe accadere se un drone riuscisse a trasportare esplosivo o armi dentro a un carcere. Credo che la Polizia Penitenziaria debba disporre di un Nucleo di agenti specializzati nell'utilizzo e nella gestione dei droni, sia in ottica preventiva che dissuasiva, dei fenomeni di violazione degli spazi penitenziari o di introduzione di materiale illecito di qualsiasi natura. Peraltro i droni si prestano bene alla ricognizione delle aree vicine ad un carcere e possono fornire valido aiuto: pensiamo, ad esempio, in caso di evasione giacché consentono velocemente di rilevare e monitorare ampi spazi senza essere visti".