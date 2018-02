Tossicodipendenze, a Napoli 5000 persone dipendono dalle droghe

A Napoli ci sono cinquemila persone dipendenti da droghe, si sfiorano i settemila in provincia: sono gli allarmanti numeri pubblicati da RedattoreSociale. Per fare fronte a questa emergenza Napoli si attrezza con servizi innovativi: l'Unità Operativa Complessa Dipendenze dell'Asl Napoli1 e il gruppo Gesco forniscono un servizio per le persone dipendenti dalla cocaina (Mamacoca), che possono richiedere aiuto restando nell'anonimato.



Napoli è poi la prima città italiana ad aver costituito una Consulta della notte, che contrasta la diffusione di droghe nei luoghi della movida.