Spaccio a pochi metri dalle scuole: due arresti

Erano pronti a vendere droga a ragazzini delle scuole medie. Doppio arresto dei carabinieri nei pressi di due diversi istituti scolastici per spaccio di stupefacenti. Il primo in ordine di tempo è avvenuto a Marano di Napoli, nei pressi della scuola media “D'Azeglio”. Lì i militari hanno stretto le manette ai polsi ad un 19enne incensurato del posto. Era lì a spacciare tre dosi di droga a tre diversi acquirenti. Una volta entrati in azione i militari lo hanno perquisito ed hanno scoperto che aveva addosso nove dosi di hashish, quattro di marijuana e 170 euro in contanti. Dopo essere stato portato in caserma è stato condotto agli arresti domiciliari.

Sorte analoga per un 17enne di Giugliano arrestato nel pomeriggio mentre si trovava nei pressi della scuola media “A. Negri” di Villaricca. Nonostante fosse minorenne, era alla guida di una Mercedes Classe A. Alla vista dei carabinieri ha anche provato a scappare ma è stato fermato. La perquisizione ha portato alla scoperta di cinque dosi di hashish e 30 euro in contanti nascosti in auto. Dopo le formalità di rito è stato portato nel centro di prima accoglienza per minori dei Colli Aminei.