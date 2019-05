Marijuana dalla Spagna all'Italia in decine di trolley: arresti nel napoletano

Dalla Spagna all'Italia, giungevano in un centro di smistamento situato nel napoletano trolley da viaggio pieni di marijuana di pregio, come accertato dalle analisi del Ris di Roma.

A scoprire il traffico di droga i carabinieri del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma che, con 100 militari di Napoli e provincia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, di 46, 31 e 19 anni, accusate di importazione e cessione di sostanze stupefacenti.

Sequestri

Sono 35 i kg di droga sequestrati nell'operazione. In Italia sono arrivati 120 kg, per un valore complessivo di circa un milione di euro. La marijuana finiva sempre nelle mani della stessa persona che ritirava la droga in un centro di smistamento di Casoria (Napoli) grazie all'aiuto di alcune persone. Le decine di trolley giungevano in Italia dopo un passaggio in diversi Paesi.