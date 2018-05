Torre del Greco, arrestati padre e figlio per droga: reclusi ai domiciliari

Un 24enne di Torre del Greco, e un coetaneo verosimilmente suo acquirente, erano a parlottare in auto su una traversa di via Giovanni XXIII quando sono stati controllati dai Carabinieri della stazione di Torre del greco-Capoluogo. Il 24enne è stato trovato con 16 grammi di marijuana nascosti negli slip; l’altro 24enne non aveva nulla addosso ma in casa, nel corso di successiva perquisizione, è stato trovato a nascondere poco meno di un grammo di marijuana. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Napoli quale assuntore, il 24enne, invece, dichiarato in arresto.

È stata poi perquisita anche la sua abitazione in cui vive con il padre e lì i carabinieri del nucleo cinofili di sarno hanno rinvenuto 400 grammi di hashish. Tratto in arresto anche il padre, adesso i due sono ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.