Droga e un taser nascosti nel contatore di casa: incensurato nei guai

I carabinieri della Compagnia Di Napoli Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un incensurato 26enne del quartiere Pendino. Nel vano contatore della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 106 grammi di cocaina – ancora da tagliare - 2,2 grammi di marijuana e un taser. In una busta di cellophane anche 5450 euro in contante ritenuto provento illecito.

Per lo stesso reato è stata arrestata anche una 40enne del quartiere Avvocata già nota alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto sei stecchette di hashish del peso complessivo di 20 grammi e materiale vario per il confezionamento. Il 26enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, la 40enne è stata sottoposta ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.