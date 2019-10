Droga sotto al tappetino dell'auto: arrestato

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per detenzione di stupefacen­te a fini di spaccio un 36enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno control­lato lungo via Roma mentre era in sosta nella propria auto e, perquisendo la sua Ford Focus, hanno rinvenuto 46 dosi di eroina e 190 euro sotto la moquette del lato passeggero. Arrestato, è stato prodotto in carcere.