Spaccio di droga in Piazza Leone: in arresto un gambiano

E’ stato colto in fragrante mentre vendeva droga a un cliente in Piazza Leone.

I carabinieri hanno arrestato un 22enne del Gambia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il pusher è stato sorpeso mentre vendeva droga a un cliente che durante l’arresto è riuscito a scappare. In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti 17 grammi di hashish suddivisi in stecchette pronte per la vendita al dettaglio. Il 22enne è in attesa di rito direttissimo.