Qualiano, nascondeva nel box di casa 3 kg di droga: arrestato

Aveva nascosto 3 kg di marijuana nel box della sua abitazione. I carabinieri di Villaricca hanno arrestato un 31enne di Qualiano con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In seguito alla perquisizione del box sono stati trovati e sequestrati 2 Kg e mezzo di marijuana contenuti in una busta di cellophane e in 127 confezioni.

Altra droga era stata nascosta nella Panda di sua proprietà dove sono state rinvenute e sequestrate 13 confezioni di marijuana confezionate in buste termosaldare. Lo spacciatore è stato codotto al carcere di Poggioreale.