Boscoreale, deteneva e spacciava 150 grammi di marijuana: arrestato

Deteneva e spacciava 150 grammi di marijuana. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bosocoreale mentre vendeva droga nel rione popolare "Piano Napoli". L'accusa è dentenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Durante le perquisizioni dell'abitazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 130 grammi di marijuana e altri 17 grammi già divisi in confezioni. Trovati anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.