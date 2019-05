Droga e 90mila euro in contanti in casa: 24enne nei guai

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato una 24enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.I poliziotti sono intervenuti lo scorso sabato in via I traversa Cuparella presso l’abitazione della donna. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una borsa contenente cocaina, per un peso complessivo di 300 grammi e un bilancino di precisione.

La scoperta dei soldi

Nelle stanze ai piani superiori, in fase di ristrutturazione, i poliziotti hanno notato un doppio vano ricavato in una parete di tramezzo. All’interno della nicchia hanno rinvenuto e sequestrato un pacco contenente banconote confezionate in buste di cellophane chiuse per un ammontare complessivo di circa 90mila euro. La donna è stata condotta al carcere di femminile di Pozzuoli.