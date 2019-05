Chili di droga e 20mila euro in contanti in due case: arrestata

Alcuni chili di droga e oltre 20mila euro sequestrati e una donna arrestata. È questo il risultato di un’operazione antidroga svolta dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata contemporaneamente in due appartamenti situati a Torre Annunziata e Boscotrecase. I poliziotti sono intervenuti intorno alle 19 e 30. In un appartamento di via Matteotti a Boscotrecase abitato da una 39enne, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa otto grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 2.650 euro in contanti.

In un secondo appartamento invece in via Mazzini a Torre Annunziata, abitato da una parente della donna, gli agenti hanno rinvenuto nella camera da letto due buste di marijuana per un peso di circa 330 grammi ed altre cinque buste della stessa droga per un peso di circa 2,6 chili nella camera da pranzo. In casa gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche la somma di 18.300,00 euro in contanti, bilancini di precisione, una macchina per creare il sottovuoto. La 39enne è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnata presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.