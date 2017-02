Droga nascosta nella serranda di un’attività commerciale: arrestato

L’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Polizia “Vicaria-Mercato” ha condotto all’arresto di un cittadino marocchino di 32 anni. I poliziotti, nell’ambito di una più vasta attività volta al contrasto delle cosiddette “piazze di spaccio”, hanno svolto un servizio di osservazione nel quartiere Mercato e nella zona delle “Case Nuove”.

Gli agenti hanno avuto così modo di notare il 32enne che consegnava ad un uomo, nel frattempo avvicinatosi, un involucro prelevato nella parte sottostante di una vetrina di un’attività commerciale. I poliziotti hanno dunque bloccato sia lo spacciatore che l’acquirente e sequestrato, all’interno della serranda dell’attività commerciale, ben 13 panetti di hashish di peso e grandezza diversi, per un totale di kg.1,200.

Il 32enne è stato arrestato e processato con rito per direttissima: disposta per lui la misura cautelare della custodia in carcere. L’acquirente, trovato in possesso della dose appena acquistata, pari a circa 26 grammi, è stato denunciato alla competente Autorità e sanzionato.