Dieci chili di droga nella ruota di scorta dell'auto: la scoperta

Aveva piazzato la droga in auto per portarla in Versilia. Il suo piano è stato scoperto dalla polizia stradale di Arezzo che l'ha scoperto e arrestato. È successo lungo l'A1 dove gli agenti hanno controllato l'auto scoprendo l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Protagonista è un 45enne di Torre Annunziata che all'interno della sua auto aveva cocaina e hashish nascoste all'interno della ruota di scorta.

L'intervento

All'esterno dell'area di servizio di Badia al Pino, i poliziotti hanno intimato l'alt all'uomo a bordo di una Renault Capture. Gli agenti si sono accorti che la ruota di scorta non era al suo posto e l'hanno controllata scoprendo che era rigida e non rimbalzava. Così hanno scoperto che all'interno c'erano 100 grammi di cocaina e 10 chili di hashish. L'uomo è stato arrestato mentre la droga e l'auto sono state sequestrate.

Per approfondimenti AREZZONOTIZIE