Gira in auto con una roncola e droga: arrestato

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di armi. L'uomo era alla guida dell’auto della consorte quando, alla vista dei militari, ha lanciato un involucro dal finestrino.

L'inseguimento

Inseguito e bloccato, i militari hanno recuperato la confezione trovando all’interno 210 grammi di marijuana. In auto, inoltre, hanno trovato altre due dosi di marijuana e una roncola. Il 31enne è stato arrestato e tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.