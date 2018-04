Spaccio di ecstasy negli ambienti universitari romani, chiesti complessivi 197 anni di carcere

Il Pm ha chiesto complessivi 197 anni di carcere per i 16 imputati nel processo per spaccio di droga tra Napoli, Caserta e Roma. Queste le richieste del pubblico ministero al giudice Francica di Santa Maria Capua Vetere: 26 anni a M.G., 52enne napoletano; 14 anni a G.G., 48enne di Pomigliano d'Arco; 30 anni a V.F., 51enne di Melito; 5 anni a F.D. e M.P., rispettivamente 49 e 46 anni, di Casoria; 28 anni per V.A., 54enne di Pozzuoli. I nomi degli altri nove imputati su CasertaNews.



I 18 arresti erano stati eseguiti nel novembre 2014 dai Carabinieri di Capua. M.G. e V.F. erano a capo del sodalizio criminale, secondo la requisitoria del pubblico ministero.