Carabinieri sequestrano droga e rimuovono telecamere e cancelli abusivi

Sequestrata droga e rimossi cancelli e sistemi di videosorveglianza durante una delle operazioni "ad alto impatto" effettuata a Caravita dai carabinieri della teneza locale, insieme ai colleghi del reggimento Campania.

Durante l'azione portata avanti dai militari dell'Arma, sono stati denunciati 3 soggetti ritenuti responsabili di furto di energia elettrica: avevano manomesso i contatori creando allacciamenti abusivi alla rete elettrica pubblica per alimentare le loro abitazioni.

Nel corso dei servizi, inoltre, sono stati trovati e sequestrati 75 grammi circa di hashish e materiale per il confezionamento in stecchette, nascosti nel vano motore dell’ascensore di un condominio; rimosse e sequestrate 6 telecamere installate all’esterno delle abitazioni di alcuni pregiudicati, verosimilmente per eludere controlli; con il supporto dei vigili del fuoco di Napoli sono stati rimossi 15 cancelli di ferro installati senza alcuna autorizzazione sui ballatoi di due condomini.