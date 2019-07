Parco Verde: trovati droga e proiettili

Una serie di controlli all'interno del Parco Verde di Caivano hanno portato al sequestro di droga e proiettili in una palazzina. I militari della tenenza locale hanno effettuato dei controlli all'interno di due appartamenti abusivi protetti da un sistema di videosorveglianza.

Nei pressi delle abitazioni sono stati trovati e sequestrati sette involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 38 grammi, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, 43 proiettili G.F.L. di vario calibro, cinque telecamere, due Dvr, una smart Tv, un pc portatile e un dispositivo per contare banconote. Sempre al Parco Verde ma in un'altra palazzina hanno trovato sette proiettili calibro 380, otto calibro 7.65 e una cartuccia calibro 32 automatica.