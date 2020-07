“Cosa c'è nel portaocchiali”: la scoperta dei carabinieri

Un 52enne di Pozzuoli è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. Era nei pressi della sua abitazione e il suo atteggiamento sospetto ha incuriosito i militari. Perquisito, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 40 stecchette di hashish pronte per lo smercio per complessivi 35 grammi di stupefacente.

Sono state trovate nel suo appartamento, occultate in un portaocchiali custodito in un mobile della sala da pranzo. Oltre alla droga rinvenuti un bilancino elettronico per la pesatura delle dosi e materiale vario per il confezionamento.