Pompei, una giovane banda di spacciatori disponeva di chili di marijuana e migliaia di euro

Nel corso di un servizio per la prevenzione di reati nei luoghi di aggregazione dei ragazzi, a Santa Maria la Carità i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno controllato un 17enne di Scafati trovandogli addosso 50 grammi di marijuana e 60 euro in contante. Dopo il controllo del minore i militari hanno perquisito un’abitazione di Pompei sorprendendo un altro 17enne di scafati e quattro ragazzi intenti a confezionare in dosi 3 chili di marijuana. Erano seduti su dei divanetti e sopra ad un tavolino avevano a portata di mano un bilancino e svariate bustine; in un cassetto, inoltre, i militari hanno rinvenuto 3.400 euro in contante. I maggiorenni sono stati arrestati, i minori denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio.

Al termine delle formalità i minori sono stati affidati ai loro genitori, mentre A.d.R., 18enne, A.M, 19enne, P.D.A., 25enne e M.G., 23enne, l’unico già noto alle ffoo, tutti di Scafati, sono stati tradotti in carcere.