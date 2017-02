Ancora droga a Piazza Bellini: arrestati un 18enne e un 22enne

In Piazza Bellini i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli hanno tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti due cittadini del Gambia di 22 e 18 anni.

I ragazzi sono stati bloccati dopo aver ceduto droga a un acquirente. Nel corso di perquisizione, sono stati trovati in possesso di hashish per circa 10 grammi già ridotti a stecchette per la vendita al dettaglio. Adesso sono in attesa di rito direttissimo.