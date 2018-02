Droga per la Campania: sequestrati 73 chili di cocaina

I militari della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato un totale di 73 chili di cocaina su un autotreno. Il carico è stato bloccato a Limena in provincia di Padova ed era diretto in Campania. I finanzieri hanno scoperto che la sostanza stupefacente era divisa in 65 panetti di poco più di un chilo ciascuno. Quando il camion è stato fermato, il guidatore a cominciato a dare risposte confuse sulla destinazione del carico così i militari hanno deciso di controllare.

Trasportava degli strumenti per eventi fieristici ma i militari hanno notato dei doppifondi e così hanno scoperto i borsoni all'interno dei quali era nascosta la droga. Il camionista è stato arrestato. Il carico, se fosse stato rivenduto nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato 15 milioni di euro alle organizzazioni mafiose del posto.