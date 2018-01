Tossicodipendenti a Napoli: "Chiedo 5 euro a mamma per la droga"

Un lungo reportage di Luca Abete, nella puntata di ieri di Striscia la Notizia su Canale 5, ha documentato la presenza abituale di tossicodipendenti e spacciatori all'interno del Parco della Marinella. Il parco tra via Marina e piazza Mercato, peraltro interessato da un imminente progetto di riqualificazione, è salito agli onori delle cronache negli scorsi anni per gli incendi di rifiuti tossici che si sono sviluppati. A pochi metri, fa notare Abete, ci sono gli uffici della Prefettura.



Una ripresa dall'alto mostra la presenza di diversi tossicodipendenti e di un gruppo di persone intento a costruire una baracca. Ne parla Nicola Frenna del Comitato Cittadini via Vespucci - parco della Marinella: "Non c'è alcun controllo, è così a tutte le ore. Vergognoso". Il giornalista Mediaset entra nel parco e parla con i presenti, documentando le loro dipendenze: "Ho un figlio, la società non mi dà un posto di lavoro", spiega un ragazzo. Due amici raccontano le loro peripezie per drogarsi una volta a settimana: "Lui chiede la carità, racimola venti o trenta centesimi dicendo che abbiamo bisogno di soldi per la benzina. Io chiedo i soldi a mamma, 5 euro per le sigarette, poi compro quelle di contrabbando e i 2 euro che avanzano li conservo per la droga".