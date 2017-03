Droga nascosta negli ovetti di cioccolato: arrestato pluripregiudicato

Nascondeva la droga all'interno degli involucri della sorprese degli ovetti di cioccolato. I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno arrestato un pluripregiudicato di 40 anni.

In seguito alla perquisizione dell’abitazione del pusher, come riporta Il Mattino, sono stati rinvenuti 49 grammi di cocaina, 2 bottiglie contenenti acido isopropanolo puro, un bilancino di precisione e 3600 euro. La droga è stata ritrovata in una borsa frigo nascosta nella camera da letto. Sotto sequestro anche l'auto usata dall’uomo. I carabinieri hanno scoperto che la vettura aveva dei nascondigli nell’alloggiamento dell’airbag lato passeggero. L’arrestato è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.