Palma Campania, nascondeva droga nel pensile della cucina: arrestato

Aveva nascosto la droga in un pensile della cucina. I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato un 27enne con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di perquisizione dell’abitazione i militari hanno rinvenuto in un pensile della cucina grandi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana in dosi, panetti e confezioni. Si tratta di 300 grammi di marijuana, 550 grammi di hashish divisi in 6 panetti e un involucro di cellophane contenete 37 grammi di cocaina. L’arrestato è stato portato al carcere di Poggioreale.