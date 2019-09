Australia, cerca di portare 13 chili di cannabis in aereo: arrestato emigrante napoletano

E' stato arrestato in settimana D.S., 27enne di Palma Campania residente in Australia. Con lui è finita in manette anche la compagna 26enne G.N.Y. Gli agenti hanno scoperto, all'interno dell'aeroporto di Sidney da cui la coppia era in partenza diretta ad Adelaide, 13 chili di cannabis stipata nei bagagli a mano della coppia. A percepirne l'odore è stato il cane antidroga in servizio nell'aeroporto.

Secondo la polizia australiana la droga ha un valore di 415mila euro. I due sono quindi accusati di narcotraffico, un'accusa pesante che al momento li tiene ancora dietro le sbarre. La notizia è riportata da 7News Australia, rimbalzata poi in Italia attraverso il Fatto Vesuviano.