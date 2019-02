Ragazzini confezionano droga: 16enne la nasconde nelle parti intime

Entrambi incensurati, entrambi giovanissimi. Sono finiti in manette un 19enne e una 16enne con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno fatto irruzione in un appartamento del rione Troiano scoprendo i due mentre confezionavano delle dosi di cocaina. Per provare a sfuggire all'arresto la 16enne ha provato a nascondere la droga negli indumenti intimi.

La droga trovata

I militari hanno sequestrato in tutto un totale di 18 involucri di cellophane con all'interno un totale di cinque grammi di cocaina, oltre che un grammo di hashish e 800 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Il 19enne è stato portato nel carcere di Poggioreale mentre la minorenne nella struttura di Nisida. Entrambi verranno giudicati con rito direttissimo.