Droga nascosta dietro a un mattonella: trovate 2.250 dosi (VIDEO)

Avevano usato un mattone alla maniera di Totò nel celebre film “Toto, Peppino e la malafemmina”. Solo che non nascondevano i soldi risparmiati ma migliaia di dosi di droga. È quello che hanno scoperto i carabinieri della compagnia Stella a Scampia. I militari hanno arrestato due persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La scoperta

I carabinieri si sono accorti che i due rimuovevano un mattone all'interno di un vano scale in un palazzo del “Lotto T/A”. All'interno avevano installato una cassaforte che proteggeva migliaia di dosi di droga. In totale erano 1.851 le dosi di cocaina del peso di un chilo e 712 grammi e 399 dosi di crack per un peso totale di 88 grammi. Entrambi sono stati arrestati immediatamente e portati in carcere a Poggioreale. Verranno giudicati con rito direttissimo in giornata.

Allegati