Masseria Cardone, triplice sequestro di droga: hashish e cocaina

Triplice sequestro di droga nella periferia Nord di Napoli. Nel complesso di edilizia popolare della “masseria cardone” i carabinieri della stazione di secondigliano hanno rinvenuto e sequestrato 8 panetti di hashish nascosti in una ford fiesta; 11 plance di hashish (3,5 chili in totale) e 14 involucri di cocaina (580 grammi) erano nascosti invece in spazi comuni di una palazzina in via Cupa della Vedova. In una fiat Panda, infine, c’era materiale per pesare e confezionare droga.