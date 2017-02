Da Latina a Giugliano per rifornirsi di droga: tre arresti

Da Latina a Giugliano per rifornirsi di droga. I carabinieri di Marano hanno arrestato 3 persone con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli arrestati - un 46enne e un 34enne di Minturno già noti alle forze dell’ordine, e un 20enne incesnsurato di Acquino - trasportavano nelle loro auto droga e in denaro contante. I tre sono stati fermati a bordo di una Ford Fiesta e di una Fiat Panda a Via San Rocco.

In seguito a perquisizioni personali e dei veicoli sono stati rinvenuti 3 kg di hashish nascosti all’interno della Panda e 1.000 euro in banconote di vario taglio, provento di attività illecite. Gli arrestati sono stati portati al carcere di Poggioreale.