Tre chili di droga scoperti in un'edicola votiva

Erano stati nascosti in una delle tantissime edicole votive del centro di Napoli i tre chili di hashish trovati e sequestrati dai Carabinieri. Il ritrovamento è avvenuto in via San Sepolcro, nei Quartieri Spagnoli. La droga era stata suddivisa in 27 panetti.

L'operazione è stata eseguita durante un servizio di controllo straordinario del territorio tra sabato e domenica. Sono state complessivamente controllate 639 persone, 115 delle quali minorenni. I carabinieri della Stazione quartieri Spagnoli hanno tratto in arresto un 39enne di via Maddalenella degli Spagnoli, raggiunto da Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per rapina aggravata. Al Molo Beverello, i carabinieri hanno catturato anche un nigeriano, 47enne, residente a Gricignano d’Aversa, ricercato dal 3 luglio per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Contemporaneamente sono stati eseguiti controlli al Codice della Strada che hanno portato alla contestazione di 63 infrazioni, tra le quali 21 per mancanza di assicurazione, 6 per circolazione senza casco e 4 per guida senza patente con il conseguente sequestro di 5 motocicli e fermo di 2 scooter. Individuati, identificati, multati e allontanati dalle zone più frequentate della “modida” 3 personaggi già noti sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.