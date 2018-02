Droga nascosta nel passaggio segreto: arrestata giovane di 23 anni

Nascondeva la droga dietro la lavatrice, con un sistema a botola azionabile con un pulsante segreto, ma non è bastato per scongiurare l'arresto. Manette a Torre Annunziata per una ragazza di 23 anni, per la quale si profila il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

i poliziotti, hanno scoperto un “sistema a botola ” posto nel bagno dell’abitazione dietro la lavatrice. Sotto il davanzale della finestra, inserendo un cacciavite lateralmente alla placchetta della presa elettrica si attivava un micro interruttore che apriva la botola posta sopra lo scarico dell’elettrodomestico.

Sono stati trovati 150 grammi di cocaina pura, un bilancino di precisione e 15mila euro. La donna è stata arrestata e subirà un rito per direttissima.