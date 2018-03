Pomigliano, droga nascosta dietro il frigo: in manette 69enne

Un 69enne di Pomigliano d'Arco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio e tradotto ai domiciliari.

L'uomo, che vive nelle palazzine note come “ex legge 219”, aveva nascosto dietro al frigorifero 105 grammi di hashish in stecchette contenuti in 3 pacchetti di sigarette, un coltello, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane.

Il tutto è stato scoperto durante una perquisizione domiciliare dai Carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco.